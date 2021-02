...तो क्या बिग बॉस 14 जीत चुकी है यह कंटेस्टेंट, सिर्फ रह गया है औपचारिक ऐलान

Ormax Media ने अपने ट्विटर हैंडल से बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के पांच फानलिस्ट में से रुबीना को विनर बताया है. Ormax Media ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस बार की विजेता रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) होंगी, क्योंकि ओरमैक्स कैरेक्टर इंडिया लव्स लिस्ट में सबसे लोकप्रिय बिग बॉस शो की सबसे फेवरेट प्रतियोगी रुबीना दिलैक हैं. आपको बता दें कि Ormax Media काफी रिसर्च के बाद विनर का नाम घोषित करती हैं लेकिन अब तो यह आज रात को ही पता चल पाएगा कि आखिर बिग बॉस 14 का विनर कौन है.

Since Season 4, the most-popular Bigg Boss contestant on the Ormax Characters India Loves list in the finale month has gone on to win the show. Will it be 11 times in a row tomorrow?#OrmaxCIL#BiggBoss#BiggBoss14pic.twitter.com/VK1MXySbov