Sa Re Ga Ma Pa की विजेता बनीं 16 साल की इशिता विश्वकर्मा, इनाम में मिले इतने रुपये

Sa Re Ga Ma Pa grand finale: जी टीवी के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो सा रे गा मा पा (Sa Re Ga Ma Pa) के फाइनल का आयोजन रविवार को हुआ. फाइनल में जबलपुर की इशिता विश्वकर्मा (Ishita Vishwakarma) ने बाजी मारी, जबकि तन्मय चतुर्वेदी (Tanmay Chaturvedi) दूसरे और सोनू गिल (Sonu Gill) ने तीसरे नंबर पर रहे. इशिता विश्वकर्मा (Ishita Vishwakarma) को विजेता ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपये की इनामी राशि भी मीली. इस शो में शुरू से इशिता विश्वकर्मा (Ishita Vishwakarma) अच्छा परफॉर्म कर रही थीं. अपने परफॉर्मेंस से वो लगातार दर्शकों और जजों का दिल जीत रही थीं. उनकी इसी कंसिस्टेंसी की वजह से वो सा रे गा मा पा (Sa Re Ga Ma Pa) का फाइनल जीतने में सफल रहीं.

And we have the #SaReGaMaPa - 2018 Winner!

Heartiest Congrats, #IshitaVishwakarma & thanks to the #SRGMP Fans for all the love! #MusicSeBaneHumpic.twitter.com/VrzWk3u3Aw