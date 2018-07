सुनील ग्रोवर ने उड़ाया प्रियंका चोपड़ा का मजाक, 'भारत' में करना चाहते हैं सलमान खान के साथ रोमांस

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'भारत' से किनारा कर लिया है. इसका खुलासा 'भारत' फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर किया. जफर का कहना है कि प्रियंका ने बहुत ही खास वजह से फिल्म को छोड़ने का फैसला लिया है. वैसे, प्रियंका चोपड़ा के फिल्म से अलविदा कहने के बाद अब 'भारत' की हीरोइन कौन होगी, इसपर सस्पेंस जारी है. कैटरीना कैफ से लेकर जैकलीन फर्नांडिस का नाम फिल्म के लिए लिया जा रहा है. इसी बीच 'भारत' की हीरोइन बनने की चाहत कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने जताई है. वीडियो जारी कर सुनील ने 'भारत' की हीरोइन की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है.

Application for the vacancy from Nancy @aliabbaszafar@BeingSalmanKhanpic.twitter.com/ngZQjJQ29V