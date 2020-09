सलमान खान Bigg Boss 14 को होस्ट करने के लिए लेंगे 450 करोड़, हर एपिसोड के 20 करोड़!

Saif Ali Khan बनेंगे 'रावण', 'आदिपुरुष' में Prabhas को टक्कर देते नजर आएंगे एक्टर- देखें Photo

#BB14#BIGGBOSS2020#SalmanKhan will be charging 20 Crore per episode. OverAll Deal For 3 months will be 450 Crores