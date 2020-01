सलमान खान ने लगाई रश्मि देसाई की क्लास, दिखाया बिग बॉस से बाहर का रास्ता- देखें Video

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो इस हफ्ते होने वाले 'वीकेंड का वार' का है. इस वीडियो में शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) घरवालों से काफी नाराज नजर आ रहे हैं. खासकर वो रश्मि देसाई (Rashami Desai) की जमकर क्लास लगाते नजर आ रहे हैं. सलमान खान (Salman Khan Video) को इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो रश्मि को कह रहे हैं कि आप कैमरामैन को टारगेट कर रहे हो और कहती रहती हो कि आपकी निगेटिव इमेज बनाई जा रही है. मैं आपको कह रहा हूं कि इसी समय आप घर से बाहर चली जाएं.

Nikalne wala hai pure hafte ka report, jab hoga @BeingSalmanKhan ke saath #WeekendKaVaar . Dekhiye aaj raat 9 PM on #BiggBoss . Anytime on @justvoot @vivo_india @AmlaDaburIndia @bharatpeindia #BiggBoss13 #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/u1Rc3oINln

सलमान खान (Salman Khan) ने इसके बाद बिग बॉस (Bigg Boss) को आदेश दिया कि घर का मेन गेट खोल दें. सलमान खान इस वीकेंड के वार पर रश्मि देसाई (Rashami Desai) के अलावा आसिम रियाज (Asim Riyaz) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) से भी खासे नाराज दिखे. शो के इस वीडियो को बिग बॉस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो को शेयर कर लिखा गया है: "निकलने वाला है पूरे हफ्ते का रिपोर्ट, जब होगा सलमान खान के साथ विकेंड का वार."

#ShehnaazGill aur #MahiraSharma ek doosre ko apni issues par de rahe hai advice!

Watch them tonight at 10:30 PM.



Anytime on @justvoot .@Vivo_India@BeingSalmanKhan#BiggBoss13#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/9she9y76zP