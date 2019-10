इस बॉलीवुड एक्टर की आंखों पर बंधी थी पट्टी, पकड़ लिया सलमान खान का हाथ और फिर...देखें Video

सलमान खान (Salman Khan ) के साथ मजाक करना आसान नहीं है, और फिर बात किसी अवॉर्ड समारोह की हो तो हर कदम बहुत ही फूंक-फूककर रखना पड़ता है. लेकिन इन दिनों अपनी कामयाब फिल्मों के साथ तेजी से कदम बढ़ा रहे आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) ने IIFA में कुछ ऐसा किया कि वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो में आयुष्मान खुराना अपने भाई अपारशक्ति खुराना के साथ हैं, और IIFA के दौरान वहां मौजूद स्टार्स और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं. इसी दौरान अपारशक्ति खुराना आयुष्मान की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और उनसे स्टार्स को पहचानने के लिए कहते हैं.

.@ayushmannk and @Aparshakti are going to take all our celebs on an #Andhadhun ride! Stay tuned to #IIFA20, coming soon, only on #Colors. @BeingSalmanKhan@vickykaushal09pic.twitter.com/K220u6gVbK