सलमान खान ने रुबीना नहीं उनकी बहन को भी रुलाया, फैन्स को आया गुस्सा

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान (Salman Khan) ने उन पर आरोपों की झड़ी लगा दी. जिसके बाद रुबिना दिलैक ने रोते हुए अपनी जिंदगी का बेहद ही बड़ा राज खोल दिया. इस दौरान राखी सावंत, अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) और रुबिना दिलैक की लड़ाई को लेकर सलमान खान काफी नाराज दिखे. इस वीडियो में सलमान खान अभिनव शुक्ला से कह रहे हैं, "रुबिना ऐसी ही है, या इस शो के लिए उनका यह रूप है."

I can't see both @RubiDilaik n @JyotikaDilaik getting emotional.

Rubi has already faced so much in @BiggBoss and even today she is the target of everyone.

Stay Strong Rubi



DESERVING WINNER RUBINA@ColorsTV@OrmaxMedia@justvoot@VootSelectpic.twitter.com/xAgOmSgv2B