सलमान खान अब Bigg Boss 13 को नहीं करेंगे होस्ट? इस सेलिब्रेटी का नाम सबसे आगे...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस घर में आए दिन किसी न किसी वजह से कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से झगड़ रहे हैं. बीते एपिसोड में बताया गया कि इस बार के सीजन ने पॉपुलैरिटी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. और इसी को ध्यान में रखते हुए शो के मेकर्स ने इस बार के सीजन के 5 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया. अब इस शो का फिनाले 16 फरवरी को होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. लेकिन मीडिया में चल रही खबरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सलमान खान (Salman Khan) शो को बढ़ाने से खुश नहीं है और वो तय समय तक की शो को होस्ट करेंगे.

सलमान खान (Salman Khan) ने भी इस संबंध में शो के कंटेस्टेंट्स को यह बातें कही थीं. सलमान खान के ऐसा कहने भर से हिंदुस्तानी भाउ सहित बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के बाकी सदस्य मायूस हो जाते हैं. लेकिन सलमान खान के अंदाज को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मजाक कर रहे है. लेकिन अब इस बात की जानकारी 'बिग बॉस खबरी' नाम के अकाउंट से इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला गया है, जो खूब सुर्खियों में है. इस खबर पर फैन्स के काफी रिएक्शन भी आ रहे हैं.

