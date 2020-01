Bigg Boss 13: हिमांशी नहीं बल्कि उनके मंगेतर ने तोड़ी है शादी, आसिम से नजदीकियां बनी वजह...

बिग बॉस के सीजन 13 (Bigg Boss 13) में हर दिन कुछ ना कुछ बवाल हो ही जाता है. इस हफ्ते वीकेंड का वॉर में सलमान खान (Salman Khan) ने जहां विशाल सिंह और मधुरिमा तुली की खूब क्लास लगाई, वहीं दूसरी ओर सलमान पारस से भी भिड़ते नजर आए. हालांकि, आसिम रियाज (Asim Riaz) और हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) को लेकर सलमान खान ने ऐसी बात बताई, जिससे हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, हिमांशी खुराना को लेकर सलमान खान ने आसिम रियाज के सामने खुलासा किया कि उनके मंगेतर ने आसिम की वजह से हिमांशी से सगाई तोड़ ली.

सलमान खान (Salman Khan) की बात सुन बिग बॉस (Bigg Boss) के घर का हर सदस्य हैरान रह गया. इस पर सलमान खान ने आसिम को खूब डांट भी लगाई और साथ ही उनसे वादा भी लिया कि वह हमेशा हिमांशी को खुश रखेंगे. आसिम रियाज और हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) को लेकर बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने भी एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

If you think that #Asim and #HimanshiKhurana love is real and they are made for each other. Then RT this. #AsiManshi#BiggBoss13