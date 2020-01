बिग बॉस 13 में कंगना रनौत पर चिल्लाने लगे सलमान खान, देखें Viral Video

बिग बॉस 13 (Bigg Boss) में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) अपनी अपकमिंग फिल्म 'पंगा' (Panga) के प्रमोशन के लिए पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सलमान खान (Salmam Khan) के साथ जमकर मस्ती की. कलर्स ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है, जो खूब देखा जा रहा है. वीडियो में कंगना कनौत, सलमान खान से कहती दिख रही हैं कि बिग बॉस में मौजूद कंटेस्टेंट्स किस तरह से चिल्ला कर बात करते हैं. कंगना रनौत के इतना कहते ही शो के होस्ट सलमान खान चिल्लाकर उनसे उसी अंदाज में बात करने लग जाते हैं.

