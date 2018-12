शाहरुख खान ने 21 साल पहले रेमो डिसूजा संग किया था डांस, बोले- 'मेरे पीछे नाच रहा था और...'

बॉलीवुड किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने आनंद एल. राय (Anand L Rai) के निर्देशन में बनी 'जीरो' (Zero) में 'मेरे नाम तू' गीत की 'अद्भुत' कोरियोग्राफी के लिए कोरियोग्राफर रेमो डी सूजा को धन्यवाद दिया है. स्टार प्लस पर प्रसारित डांस रियलिटी शो 'डांस प्लस 4' पर फिल्म के प्रचार के लिए पहुंचे शाहरुख ने रेमो की यह प्रशंसा की, जो कि शो के जज हैं. शाहरुख ने 21 साल पहले रेमो के साथ 'परदेस' फिल्म के सुपरहिट गाने 'जरा तस्वीर से तू' में भी साथ काम किया था. कोरियोग्राफर के साथ अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए अभिनेता ने कहा, "21 साल पहले हम 'परदेस' के 'जरा तस्वीर से तू' गीत की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स नीले रंग का जंपसूट पहने मेरे पीछे नाच रहा था और मैं उसका नाम तक नहीं जानता था."

सारा अली खान को क्रिसमस पर मिला सरप्राइज, कार्तिक आर्यन से मिलने की Photo वायरल

One vote can make a difference & turn your favourite top 10 contestant from #ZeroseHero! #DancePlus4, Sat-Sun at 8pm on StarPlus & Hotstar- https://t.co/RBRoSYaLva@remodsouza@iamsrk@AnushkaSharma@MohanShakti@dthevirus31@punitjpathak@mishrasugandha@TheRaghav_Juyal#Katrinapic.twitter.com/AkeyPWtEP7