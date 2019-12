'DID' वाली शक्ति मोहन ने सहेलियों संग मचाई धूम, 'बोले चूड़ियां' पर यूं किया धमाकेदार डांस

डांसर, एक्ट्रेस और जज रह चुकीं शक्ति मोहन (Shakti Mohan) ने अपने डांस से लोगों के दिलों में खूब जगह बनाई है. शक्ति मोहन (Shakti Mohan Video) सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहते हुए अपने वीडियो और फोटो साझा करती हैं. लेकिन हाल ही में शक्ति ने एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, इस वीडियो में शक्ति मोहन अपनी बहन मुक्ति मोहन (Mukti Mohan) और दोस्तों के साथ मिलकर 'बोले चूडियां (Bole Chudiyan)' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. इस वीडियो को शक्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

O Mohaniya aa aa Mohaniya ????

This is what a Sunday afternoon at our house looks like. ????????????????#sundaymood#bolyechudiya#kabhikhushiKabhieghampic.twitter.com/gJau2Z0jUB