बिग बॉस में 'कांटा लगा' गर्ल शेफाली जरीवाला का बड़ा खुलासा, बोलीं-सिद्धार्थ शुक्ला को करती थीं डेट

बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में जल्द ही नए सदस्यों की एंट्री होने वाली है. नए सदस्यों में एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala), तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) और खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के नाम प्रमुख हैं. बिग बॉस के घर में एक नया खुलासा हुआ है और यह खुलासा 'कांटा लगा' गर्ल शेफाली जरीवाला ने किया है. उन्होंने कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) को लेकर कहा कि वो एक दूसरे को किसी जमाने में डेट करते थे और वो उनके खास दोस्त थे.

शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) ने यह खुलासा उस समय किया जब बिग बॉस (Bigg Boss) ने उनके पैनल को कंटेस्टेंट्स को जज करने के लिए कहा था. शेफाली के साथ इस पैनल में तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) और खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) भी शामिल थे. बता दें कि टास्क के दौरान यह हमेशा देखा गया है कि सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) और रश्मि देसाई (Rashami Desai) के बीच झड़प हो ही जाती है.

बता दें कि शेफाली जरीवाला (Shefali Jariwala) ने 2002 में आए म्यूजिक वीडियो 'कांटा लगा' से अपनी पहचान बनाई थी. इसके बाद शेफाली जरीवाला सलमान खान (Salman Khan) और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में दिखाई दी थीं. इस फिल्म में शेफाली ने बिजली का किरदार निभाया था. फिल्म के बाद शेफाली ने कुछ समय के लिए एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली थी.

