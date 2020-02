शहनाज के भाई ने लगाया सिद्धार्थ पर ना नहाने का आरोप, तो एक्टर बोले- बाथरूम में कैमरा लगवा दो...देखें Video

बिग बॉस का सीजन 13 (Bigg Boss 13) अपने बढ़ते हफ्तों के साथ काफी रोमांचक होता जा रहा है. यह हफ्ता बिग बॉस (Bigg Boss) में फैमिली वीक के नाम है. घरवालों के साथ उनके करीबी सदस्य कनेक्शन बनकर बिग बॉस हाउस में रहने के लिए आए हैं. पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से मशहूर कंटेस्टेंट शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के भाई शहबाज गिल (Shehbaz Gill) भी अपनी बहन का साथ देने के लिए बिग बॉस के घर में रह रहे हैं. वहीं, अब बिग बॉस के घर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शहबाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के नहीं नहाने को लेकर उनका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

#SidharthShukla ~ Ye toh hadd hogai yr ???? Camera lagwa do andar bathroom me ???? me nahane taiyyar hu cameras k samne.



Roj nahata hu yr me ????????????????



Awww he's looking so cute here #BB13OnVoot#AsliFans#KeepShiningSidpic.twitter.com/pzapqISS3q