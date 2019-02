'अंगूरी भाभी' शिल्पा शिंदे कांग्रेस में हुईं शामिल, जीत चुकी हैं 'बिग बॉस-11'

शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गई हैं. 'भाबीजी घर पर हैं' सीरियल की अंगूरी भाभी के नाम से मशहूर और बिग बॉस-11 की विजेता शिल्पा शिंदे ने मंगलवार को मुंबई में एक समारोह में वे पार्टी में शामिल हुईं. कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष संजय निरूपम इस मौके पर मौजूद थे. कांग्रेस के नेता चरण सिंह सपरा भी इस मौके पर वहां थे. शिल्पा शिंदे ने 'बिग बॉस 11' में जबरदस्त धमाका किया था, और वे शो की विजेता भी रही थीं. शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) और हिना खान की दुश्मनी ने शो को लोकप्रियता के मामले में टॉप पर पहुंचा दिया था. शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) का अंदाज सबको पसंद आया, और उन्हें फैन्स का भरपूर प्यार भी मिला.

Mumbai: TV actress Shilpa Shinde joins Congress in presence of Sanjay Nirupam, President of Mumbai Congress Committee and party leader Charan Singh Sapra. pic.twitter.com/cBO5q6fTl6