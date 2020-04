दर्शकों के लिए खुशखबरी, 'रामायण' और 'महाभारत' के बाद दूरदर्शन पर होने वाली 'श्री कृष्णा' की वापसी

'श्री कृष्णा' (Shri Krishna) के प्रसारण की जानकारी खुद दूरदर्शन ने ही ट्वीट कर दी है. दूरदर्शन ने ट्विटर पर 'श्री कृष्णा' सीरियल का वीडियो शेयर किया है और बताया है कि दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है. दूरदर्शन पर जल्द ही श्री कृष्णा का फिर से प्रसारण होगा. रामायण की तरह ही 'श्री कृष्णा' को भी लोगों का खूब प्यार मिला था. अब इसके दोबारा प्रसारण की खबर सुन दर्शकों काफी एक्साइटेड हैं. बता दें कि इस सीरियल में तीन एक्टर्स ने कृष्णा का किरदार निभाया था. कृष्णा के बचपन का रोल अशोक कुमार, बड़े होने पर स्वप्निल जोशी और सबसे बड़े कृष्णा का किरदार सर्वदमन डी. बनर्जी ने निभाया था.

