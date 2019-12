सिद्धार्थ शुक्ला पर Bigg Boss के एक्स कंटेस्टेंट का निशाना, बोले-मुझे तो बोतल फेंकने पर बाहर...

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इन बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के घर में छाए हुए हैं. किसी न किसी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. बीते एपिसोड में उन्होंने फिर से ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो चर्चा का विषय बन गए. दरअसल, टास्क के दौरान उन्होंने दोबारा आसिम रियाज (Asim Riyaz) के साथ धक्का-मुक्की की. धक्का-मुक्की करने की वजह से उन्हें पहले भी चेतावनी मिल चुकी है. सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अब बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और बॉलीवुड एक्टर-प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है.

I was evicted just for throwing a bottle by same #BiggBoss13 Who is not evicting #SidharthShukla for hitting #Asim twice. #AaaThoo on biased producers @ColorsTV #EvictSidharthShukla

कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने अपने पहले ट्वीट में लिखा: "बिग बॉस के घर में बोतल फेंकने पर मैं घर से बेघर हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने दो बार आसिम रियाज (Asim Riyaz) को धक्का मारा, लेकिन वो घर से बेघर नहीं हो रहे."

I was the biggest Gunda in #BiggBoss3 house and #SidhartShukla is the biggest Gunda in #BiggBoss13 house. Same to same. Lol! Love you Sid. So #EvictSiddharthShukla also!