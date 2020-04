सिद्धार्थ शुक्ला से फैन ने पूछा, 'आप पूरे दिन मेरे दिमाग में दौड़ते रहते हैं, थकते नहीं', तो एक्टर ने दिया ये जवाब

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) शो के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग शो के बाद से खूब बढ़ गई है. अब हाल ही में एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ट्विटर के जरिए अपने फैन्स के साथ जुड़े और उन्होंने फैन्स के कई टेढ़े-मेढ़े सवालों का भी जवाब दिया. बता दें, देश में जहां कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है, वहीं सिद्धार्थ सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स की सारी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.

Ofcourse felt good but was certain there would be more trouble coming as ppl would be enraged