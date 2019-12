Google Trends: सिद्धार्थ शुक्ला को जन्मदिन पर मिला तोहफा, गूगल पर बने टीवी के एकमात्र 'मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी'

Google Trends 2019: 'बिग बॉस 13' के सबसे दमदार प्लेयर माने जाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला ने केवल घर में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया है. दरअसल, टीवी एक्टर और 'बिग बॉस' कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च (Most Searched Personality) किये जाने वाली पर्सनैलिटी बनकर सामने आए हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट कोएना मित्रा (Koena Mitra) भी 'गूगल' के टॉप 10 मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी (Google Most Searched Personality) में शामिल हैं. गूगल के साथ-साथ सिद्धार्थ शुक्ला ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कई सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं.

'बिग बॉस' खबरी द्वारा शेयर की गई फोटो के मुताबिक 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) एक मात्र टीवी पर्सनैलिटी हैं, जिन्हें गूगल में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है. सिद्धार्थ शुक्ला ने टॉप 10 में जहां नौवें स्थान पर हैं, तो वहीं शो की एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस कोएना मित्रा 10वें नंबर पर हैं. इनके अलावा इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान गूगल की मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी में सबसे टॉप पर मौजूद हैं. उनके बाद लता मंगेश्कर, युवराज सिंह, आनंद कुमार, विक्की कौशल, ऋषभ पंत, रानू मंडल और तारा सुतारिया भी गूगल की मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटी में शामिल हैं. खास बात तो यह है कि आज सिद्धार्थ शुक्ला का 39वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर उन्हें फैंस के साथ-साथ कई टीवी पर्सनैलिटी ने भी जन्मदिन की बधाइयां दी हैं.

#FighterSid



He maybe loud and an angry young man but by heart whom he considers as a friend he will go all out to help - LIKE THE DELIVERY TASK!