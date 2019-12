बिग बॉस में रोहित शेट्टी के समझाने पर रोने लगे सिद्धार्थ शुक्ला, यूजर्स बोला- 'मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए...'

फिल्मकार रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) के आगामी एपिसोड में घर में प्रवेश करने के दौरान पुराने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz) के बीच के मतभेद को दूर करने का प्रयास करते नजर आए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कलर्स चैनल द्वारा ट्वीट किए गए नए वीडियो में सभी घरवाले रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के अचानक आने से चकित हो जाते हैं.

सारा अली खान ने शूटिंग के दौरान 'शरारत' करते हुए Video किया शेयर, तो रोहित शेट्टी ने यूं किया रिएक्ट

Kya #RohitShetty bana payenge #AsimRiaz aur @sidharth_shukla ko phir ek baar dost?

Watch this tonight at 9 PM.



Anytime on @justvoot@vivo_india@AmlaDaburIndia@bharatpeindia@beingsalmankhan#BiggBoss#BiggBoss13#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/PGhv1za4x1