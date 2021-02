सिद्धार्थ शुक्ला ट्विटर पर हुए भावुक, बोले- काश मैं इस तारीख को कैलेंडर से मिटा सकता...

Sometimes I wish I could erase this day from the calendar ..... but what does one do of the memories ...!

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने अपने ट्वीट में लिखा, "कई बार मैं यह दुआ करता हूं कि काश मैं इस तारीख को कैलेंडर से मिटा सकता. लेकिन इस एक याद के साथ क्या करें..." सिद्धार्थ शुक्ला के इस ट्वीट को लेकर कई यूजर ने यह अनुमान लगाया कि इस दिन ही सिद्धार्थ शुक्ला के पिता का निधन हुआ था, ऐसे में बिग बॉस विजेता उदाश दिखाई दे रहे हैं. उनके इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "भाई आपको आपके पापा स्वर्ग से देख रहे होंगे और आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे. छोटी उम्र में ही अपने माता-पिता को खोना डिप्रेस कर देने जैसा है. लेकिन भाई मैं यह दावे से कह सकता हूं कि वह आप पर बहुत गर्व करते होंगे. मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं."

Bro ashok uncle is watching u from heaven and having his blessing with u forever....



Losing ur one parent at young age is quite depressing for any young child but bhai i m sure he must be very proud of u as a person....



I feel ur pain #SidharthShukla bhai.