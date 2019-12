सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई को लेकर किया बड़ा खुलासा, बोले- मेरे पीछे-पीछे गोवा तक आ गई थी...देखें Video

Kattapa me bahubali ko Kyu maara ? And now @imrashamidesai Goa Kyu gayii thiiii ? ???? We with you @realsidharthshukla @realsidharthshukla #sidharthshukla #asimriaz #paraschhabra #arhaankhan #rashmidesai #shefalizariwala #shefalibagga #shehnaazgill #himanshikhurana #mahirasharma #vishaladityasingh #madhurimatuli #manupunjabi #vikasgupta #hinakhan #priyanksharma #salmankhan #gauharkhan #colors #biggboss #biggboss13 #artisingh

A post shared by Randitya Chaudharyy (@aesthaticthor) on Dec 29, 2019 at 10:54pm PST