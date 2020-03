सिद्धार्थ शुक्ला ने धार्मिक चीजों पर लड़ने वालों को लगाई फटकार, बोले- मक्का मदीना, शिरडी बंद हो गए हैं लेकिन...

बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में सिद्धार्थ शुक्ला ने लोगों द्वारा धार्मिक चीजों के लिए लड़ने पर तंज कसा है. सिद्धार्थ शुक्ला का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. अपने ट्वीट में एक्टर ने बताया कि भगवान के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल अभी भी खुले हैं. बता दें कि कोरोनावायरस के कारण कई धार्मिक स्थलों पर आने-जाने से रोक लगा दी गई है.

Mecca Medina closed ....Vatican closed ...Tirupati .. Shiridi closed ... The Gods have closed their doors...But hospitals are open 24*7 to save and serve humankind ..... And v fight over Religion ...!!!!