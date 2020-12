सिद्धार्थ शुक्ला ने रश्मि देसाई और पारस छाबड़ा पर साधा निशाना, बोले- अब मैं ऑफिशियली 40 साल का हो गया हूं लेकिन

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने हाल ही में अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान उन्हें फैन्स के साथ-साथ सेलेब्स ने भी बर्थडे की ढ़ेरों बधाइयां दीं. अब हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla Birthday) ने एक ट्वीट किया है, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गए हैं. बता दें, बिग बॉस 13 में अकसर कुछ कंटेस्टेंट उनकी उम्र को लेकर सिद्धार्थ को काफी कुछ बोलते थे, हालांकि, अब सिद्धार्थ ने उन सभी को बेहद ही सटीक जवाब दिया है. दरअसल, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने ट्वीट में रश्मि देसाई (Rashami Desai), पारस छाबड़ा (Paras Chhabra), माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) और विशाल आदित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा है.

To @TheRashamiDesai#ParasChabbra@MahiraSharma_#VishalAdityaSingh ..... and who so ever it may concern ....I am now officially 40 saal ka ... but still not a Buddha ..(joke plz take it like one)