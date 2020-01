बिग बॉस में शहनाज गिल ने जड़ दिया सिद्धार्थ शुक्ला के जोरदार थप्पड़, एक्टर के उड़ गए होश- देखें Video

बिग बॉस (Bigg Boss) हाउस में इन दिनों रोज नए तमाशे हो रहे हैं. घरवालों का आक्रामक व्यवहार एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही जा रहा है. हर कोई किसी पर हाथ उठाता फिर रहा है, फिर चाहे वह लाड़-प्यार में हो या गुस्से में. ऐसी ही कुछ बिग बॉस हाउस की सबसे स्वीट जोड़ी कही जाने वाले शहनाज गिल (Shehnaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के बीच भी होता नजर आएगा. बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला के शहनाज गिल ने झापड़ रसीद कर दिया है. सिद्धार्थ शुक्ला का इसे लेकर रिएक्शन देखने वाला है.

