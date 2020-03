सिद्धार्थ शुक्ला का कोरोनावायरस से जंग के खिलाफ आया रिएक्शन, बोले- इसे वैकेशन की तरह, बाहर जाने के लिए...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर 22 मार्च रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के आवाहन पर देश के लोगों ने 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' लगाया. इस दौरान सभी लोग अपने-अपने घरों में बंद रहे. अब इस पर बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) विनर सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का रिएक्शन आया है. हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने ट्वीट किए हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इस ट्वीट में सिद्धार्थ शुक्ला ने लिखा, "घर के अंदर रहने से आप और आपका परिवार सुरक्षित रहता है, हमारा देश और दुनिया जो इस वायरस से लड़ रही है! इस पॉइंट पर हमारी चुप्पी और धैर्य वायरस से अधिक मजबूत साबित होगा!"

Staying indoors keeps you and your family safe, our nation and the world which is combatting this virus! At this point our resilience and patience shall prove stronger than the virus! #StayIndoors #FightAgainstCorona



सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने जनता की तारीफ करते हुए एक और ट्वीट किया है, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, "धन्यवाद आप सभी का जो कल घर में अंदर रहे. बाकि कई लोगों को यह आसान नहीं लग रहा है, कृपया इसको वैकेशन पर बाहर जाने के लिए ना समझे!" सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla Twitter) का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Thank you to all of you who stayed indoors yesterday and are continuing to do so today....while many may not find it easy, please don't treat this like a vacation to go out! #FightAgainstCorona