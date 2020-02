सिद्धार्थ शुक्ला ने फैन्स को दी खास सलाह, बोले- किसी को नीचा मत दिखाओ...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में धमाल मचाने वाले सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव हैं. वो नए-नए पोस्ट से फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने जिम का वीडियो शेयर किया था, जिसे फैन्स ने खूब पसंद किया था. अब सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने एक ट्वीट कर अपने चाहने वालों को खास सलाह दी है. उनका यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है. सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के इस ट्वीट पर फैन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

धर्मेंद्र को याद आई 'जय और वीरू' की जोड़ी, अमिताभ बच्चन के साथ फोटो शेयर कर बोले- यादें सुनातीं...

It's time we pull each other up, not down....Looking forward to positivity! Extremely grateful for all your support and love....Let's not pull anybody down! Always keep supporting me as your love is truly priceless for me! #AlwaysBePositive#LoveYouAll