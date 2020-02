Bigg Boss Season 13 Winner: सिद्धार्थ शुक्ला जीते बिग बॉस! इस बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet

Bigg Boss 13 Grand Finale के खत्म होने से पहले ही Bigg Boss 13 Winner का नाम सोशल मीडिया पर आने लगा है.बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान लंबे समय से कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला शो के विनर हैं और कुछ देर पहले ही उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के विनर होने का ऐलान किया है. यही नहीं बिग बॉस के फैन पेज ने बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के विनर के नाम का ऐलान कर दिया है. यह नाम किसी और का नहीं बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) का है. सिद्धार्थ शुक्ला लगातार वोटिंग में आगे चल रहे थे और अब बाजी उनके हाथ लगी है.कमाल आर खान ने कहा है कि वह पहले से ही ऐसा कह रहे थे. हालांकि चैनल की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है.

I will release my last video about fixed #BiggBoss13winner tomorrow! And I will explain that how #ManishaSharma was ready to bet her job for #Sid and how Salman did give up. And I will explain that also, how did I get script from a colleague of #ManishaSharma ! #BB13GrandFinale

Bigg Boss 13 Grand Finale में छह कंटेस्टेंट्स में मुकाबला था. आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, पारस छाबड़ा, आरती सिंह और शहनाज गिल थे. पारस छाबड़ा 10 लाख रुपये लेकर चले गए थे. जबकि आरती सिंह को एविक्ट होना पड़ा था, और उनकी मम्मी आकर उन्हें घर से ले गईं.

So #BiggBossSeason13 is over and all Nok-Jhok is also over. I am very sorry, if any contestant or fan got hurt because of my any comment. My comment was just limited to the #Show and nothing has to do personally with anyone. All the very best to all the contestants for the future