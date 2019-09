'द कपिल शर्मा शो' में हो सकती है सुनील ग्रोवर की वापसी, ट्वीट से यूं मिला हिंट

कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो से घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. उनका 'गुत्थी' वाला स्टाइल हो या 'डॉक्टर गुलाटी' वाला अंदाज, अपनी कॉमिक टाइमिंग से सुनील ग्रोवर ने दर्शकों को खूब लोटपोट किया. फैन्स को सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के सभी अंदाज भाने लगे थे, हालांकि कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के साथ मनमुटाव हो जाने की वजह से सुनील ग्रोवर ने शो छोड़ दिया था. इस दौरान फैन्स ने उन्हें काफी मिस भी किया. हालांकि अब सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) के एक ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही वो कपिल शर्मा के साथ 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में वापसी कर सकते हैं.

Dream Girl Box Office Collection Day 4: 'ड्रीम गर्ल' ने चार दिन में कमाए 50 करोड़, कॉमेडी का तूफान जारी

Everything is going to come. Nothing is going to stay forever . So Just have gratitude. That is the key. And yes, laugh a lot. baaki ... mere husband mujhko...