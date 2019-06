Super Dancer-3 Grand Finale के सेट पर पहुंचीं कपिल की 'सपना', ऐसा मचाया धमाल वायरल हुआ Video

Super Dancer-3 Grand Finale: लाजवाब डांस और खूब सारे मनोरंजन के बीच से होते हुए 'सुपर डांसर चैप्टर-3' (Super Dancer-3) अब अपने आखिरी पड़ाव यानी फिनाले तक पहुंच गया है. 'सुपर डांसर चैप्टर-3' (Super Dancer-3) के ग्रैंड फाइनल में इस शो के पांच दमदार कंटेस्टेंस रुपसा बतब्याल, सक्षम शर्मा, तेजस वर्मा, जयश्री गोगोई और गौरव सर्वण अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे. 23 जून को होने वाले 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer-3) के फाइनल में खूब धमाल और हंसी मजाक होने वाला है. लेकिन फाइनल में असली धमाका तो तब होता है, जब 'द कपिल शर्मा शो' की 'सपना' यानी कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) वहां एंट्री करते हैं. अपनी एक्टिंग और जबरदस्त डांस के जरिए शो की शान बढ़ाने वाले कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) ने फाइनल में पहुंचकर भी चार चांद लगा दिया. इसके साथ ही 'सपना' वहां मौजूद जज से ऐसा सवाल पूछा कि जज के साथ ही वहां मौजूद लोग हंस-हंस कर लोट पोट हो गए.

Sapna from #TheKapilSharmaShow has come on #SuperDancerChapter3 to make this #SuperFinale even more entertaining. Don't miss this episode tonight at 8 PM. @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/hOVtoV9gyZ

टीवी चैनल सोनी टीवी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सुपर डांसर 3 (Super Dancer-3) के ग्रैंड फाइनल का एक प्रोमो साझा किया. इस प्रोमो में 'द कपिल शर्मा शो' की 'सपना' यानी कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) 'आंख मारे गाने' पर डांस करते हुए एंट्री करते हैं. उनका यह जबरदस्त डांस वहां मौजूद जज भी खूब एंजॉय करते हैं. इसके बाद वह अपने डीप टीशू मसाज के बारे में जज को बताती हैं, जिसे सुनकर शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. इस प्रोमो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सोनी टीवी ने लिखा 'द कपिल शर्मा शो की सपना आ रही है सुपर डांसर चैप्टर 3 के ग्रैंड फाइनल को और भी मनोरंजक बनाने.' प्रोमो देखकर लगता है कि सपना के आने से ग्रैंड फिनाले में और भी धमाल मचेगा.

This #SuperFinale is going to be super awesome as Shilpa Shetty performs Bharatnatyam on stage for the first time!! Tune-in to #SuperDancerChapter3 to watch this super awaited performance, tonight at 8 PM. @theshilpashettypic.twitter.com/kXKKRGrDNl