गोविंदा ने गीता कपूर के साथ डांस फ्लोर पर मचा दी धूम, बार-बार देखा जा रहा Video

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा (Govinda) का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो कोरियोग्राफर गीता कपूर (Geeta Kapoor) के साथ अपने हिट सॉन्ग पर डांस कर रहे हैं. गोविंदा (Govinda) अपने डांस से धूम मचाने के लिए जाने जाते हैं और इस बार भी उनके डांस ने धमाल मचा दिया है. गोविंदा और गीता कपूर (Geeta Kapoor) के इस डांस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. गोविंदा (Govinda) के इस वीडियो को सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. शेयर करते ही यह वीडियो वायरल हो गया. दरअसल, गोविंदा डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' ( Super Dancer Chapter 3) में पहुंचे थे.

Super Guru Geeta's dream came true on the #SuperDancerChapter3 stage! Catch her performance with Govinda on #HoliSpecial , this weekend at 8 PM. You really don't want to miss this! @govindaahuja21 @TheShilpaShetty @geetakapur @basuanurag @rithvik_RD @Pparitosh1 pic.twitter.com/JFc0Zcahgo

गोविंदा (Govinda) ने 'सुपर डांसर चैप्टर 3' ( Super Dancer Chapter 3) में गीता कपूर के अलावा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के साथ भी डांस किया. गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने कई फिल्मों में साथ काम भी किया है. गोविंदा के साथ शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) भी पहुंचे थे. दोनों इस दौरान शो पर खूब मस्ती की. शक्ति कपूर ने भी इस दौरान शिल्पा शेट्टी के साथ डांस किया. यहां मौजूद कंटेस्टेंट की रिक्वेस्ट पर गोविंदा ने डांस किया.

A masterclass from Geeta and the loving support of our #SuperDancerChapter3 family! Here's a sneak peak into what went behind Shilpa and Govinda recreating some of timeless magic after years! Catch all of this fun and more on #HoliSpecial, this weekend at 8 PM. pic.twitter.com/ORxrnueVFT