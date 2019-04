सुनील शेट्टी ने पहले किया डांस से मना, फिर स्टेज पर आए तो मचा दिया तहलका-देखें Video

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी (Suniel shetty) हाल ही में सोनी टीवी के डांस रियलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) में पहुंचे थे. इस दौरान का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बॉलीवुड के एक्शन किंग सुनील शेट्टी (Suniel shetty) ने अपने डांसिंग मूव्स से सबको चकित कर दिया. इस शो के सेट पर पहुंचने के बाद उनसे डांस की रिक्वेस्ट की गई, जिसके बाद शुरू में तो वो काफी हिचकिचाए लेकिन बाद में उन्होंने शो की जज गीता कपूर (Geeta Kapoor) के साथ अपने सुपहिट सॉन्ग 'झाझरिया' पर गजब का डांस किया. सुनील शेट्टी (Suniel shetty) को इस दौरान सभी ने खूब चीयर किया.

सुनील शेट्टी (Suniel shetty) को इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो गीता कपूर (Geeta Kapopr) के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. गीता कपूर इस दौरान उनके 'झांझरिया' सॉन्ग को कोरियोग्राफ कर रही थीं, जबकि शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) और अनुराग बसु उनको चीयर र रहे थे. इस शो में एक मौका ऐसा भी आया, जब अनुराग बसु सुनील शेट्टी के डांस को देख कहने लगे आप बेकार में ही हिचक रहे थे. आपने काफी अच्छा डांस किया.

