प्रज्ञा ठाकुर का विरोध कर रहे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट पुलिस हिरासत में, बोले-ये गोडसे का नॉर्थ कोरिया या गांधी का भारत...

भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Thakur) ने नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को देशभक्त कहा था. जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया. इसी संबंध में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. तहसीन पूनावाला विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. तहसीन पूनावाला ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

So @DelhiPolice has illegally detained me for protesting peacefully alone against #pragyathakur . I never violated Section 144 , I was speaking to the media yet @AmitShah ji's @DelhiPolice illegally detains me. Are we in #Godse 's North Korea or Gandhi' India#PragyaSinghThakurpic.twitter.com/UdRvFYR25W