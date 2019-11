तहसीन पूनावाला का ट्वीट हुआ वायरल, बोले- नेहरूजी की जगह मोदीजी होते देश के पहले PM तो...

तहसीन पूनावाला (Tehseen Poonawalla) हाल ही में बिग बॉस में अपनी संक्षिप्त पारी खेलकर लौटे हैं, और आते ही वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं. तहसीन पूनावाला एक के बाद एक जोरदार ट्वीट कर रहे हैं और उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं. तहसीन पूनावाला ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर ट्वीट किया है और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तंज भी कसा है. पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को देशभर में बाल दिवस (Children's Day) के तौर पर मनाया जाता है. ऐसे में मौके में तहसीन पूनावाला का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

Rembering the greatest statesman of India #JawaharlalNehru .Imagine instead of #Nehru ji had Modiji become our 1st PM, how we would turn out:

An unscientific nation,

Hollow institutions,

No regards for life /law &

Failed economy!

We would be Modi's Mobocracy not Nehru's Democracy pic.twitter.com/EEWLZrkh9K