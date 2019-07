'द कपिल शर्मा शो' से जुड़ा नया सदस्य, कॉमेडी किंग ने यूं किया स्वागत, देखें Video

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) हर बार अपने दर्शकों को गुदगुदाने के लिए अपने फेमस कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. हाल ही में कपिल शर्मा के शो से एक नया सदस्य जुड़ा है, जो दर्शकों को हंसाने के लिए बिल्कुल तैयार है. दरअसल, कॉमेडियनकपिल शर्माने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने शो के दौरान की कुछ तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर करते हुए लिखा है, 'उस्ताद मीडियम बेगम अली खान साहिब, उम्मीद करता हूं कि शो में आपको ये नया कैरेक्टर पसंद आएगा.' कपिल के इस पोस्ट पर फैन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

“Ustaad medium begun ali khan sahib” hope u will like this new character in #TheKapilSharmaShow stay tuned @SonyTV@haanjichandan@kikusharda@bharti_lalli@Krushna_KAS@sumona24@apshahapic.twitter.com/6YyzmYnFVK