The Kapil Sharma Show: जब सपना ने रखा सनी देओल की दुखती रग पर हाथ तो एक्टर का यूं आया रिएक्शन, देखें धांसू वीडियो The Kapil Sharma Show: 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में इस हफ्ते सनी देओल अपने परिवार के साथ पहुंचे, शो के दौरान सपना ने सनी देओल की दुखती रग पर हाथ रख दिया.