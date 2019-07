The Kapil Sharma Show: शक्ति कपूर ने खोला राज़, बताया कैसे एक कार एक्सिडेंट ने दिया बॉलीवुड में काम...

'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने खोला किस्मत का राज

खास बातें शक्ति कपूर ने 'द कपिल शर्मा शो' में खोला किस्मत का राज शक्ति कपूर की फिरोज खान की कार से हुई थी टक्कर फिरोज खान से टक्कर के बाद बदली शक्ति कपूर की जिंदगी

The Kapil Sharma Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' हर बार अपने साथ ढेर सारी मस्ती और मनोरंजन लेकर आता है. कुछ ऐसा ही कारनामा इस हफ्ते भी 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार शो में क्राइम मास्टर गोगो यानी शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) अपनी साली और बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ नजर आएंगे.

शो में आए शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने ना सिर्फ अपने करियर की यादों और मजाकिया लम्हों को याद किया, बल्कि करियर के शुरुआती दौर की कई बातें भी बताईं. शो के दौरान ही शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने बताया कि कैसे उनकी कार बॉलीवुड के दिग्गज फिरोज खान से टकरा गई थी और इसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई.

सलमान खान से रचाई शादी! इस बॉलीवुड एक्ट्रेस को पहनाई वरमाला, Video देख आप भी खुशी से नांच उठेंगे

बॉलीवुड के 'बैडमैन' शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में कहा 'मेरा मानना है कि आपको इंडस्ट्री में एक सफल इंसान बनने के लिए प्रतिभा और भाग्य दोनों की काफी जरुरत होती है. अगर आप प्रतिभाशाली हैं, लेकिन बदकिस्मत हैं तो आप इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते.' इस बात के बारे में विस्तार से बताते हुए शक्ति कपूर ने अपने जीवन की एक घटना भी बताई. उन्होंने कहा 'लिंकिंग रोड से दक्षिण बॉम्बे जाने के रास्ते में मेरी कार की एक मर्सिडीज से टक्कर हो गई. जब मैं कार से बाहर निकला तो मैंने मर्सिडीज से निकलते हुए एक 6 फुट 2 इंच के सुंदर आदमी को देखा. वह कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान थे. जैसे ही मैंने फिरोज खान को कार से बाहर निकलते हुए देखा, मैंने उनसे कहा 'सर, मेरा नाम शक्ति कपूर है, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूणे से हूं और एक्टिंग में मेरा डिप्लोमा भी है. कृप्या मुझे अपनी फिल्म में एक भूमिका दें.'

Bigg Boss 13 के लिए TV की इस सुपरहिट जोड़ी का नाम आया सामने, लेकिन एक्ट्रेस बोलीं - मैं इसके काबिल नहीं...

शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने आगे की कहानी बताते हुए कहा 'यह सब होने के बाद फिरोज खान बस कार में बैठे और चले गए. उस शाम ही मैं एक करीबी दोस्त के.के शुक्ला के घर गया था, जो कि एक लेखक थे और फिरोज खान के साथ ही कुर्बानी फिल्म पर काम कर रहे थे. वहां पहुंचने पर मेरे दोस्त ने बताया कि फिरोज खान फिल्म में एक विशेष भूमिका के लिए एक आदमी की तलाश कर रहे हैं, वह आदमी पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से है और फिरोज खान ने उसकी कार को टक्कर भी मारी है. यह सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया और चिल्लाया कि अरे मैं ही हूं वो आदमी. ये बात सुनकर के.के शुक्ला ने तुरंत फिरोज खान को फोन किया और मेरे बारे में उन्हें बताया.'

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...

VIDEO: ये फिल्म नहीं आसां : फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर से खास मुलाकात