The Kapil Sharma Show: सलमान खान के तानों से आज भी परेशान हैं सोनाक्षी सिन्हा, कपिल के सामने खोला ये राज़

The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में सोनाक्षी सिन्हा ने खोला राज

खास बातें कपिल शर्मा के शो में सोनाक्षी सिन्हा ने खोला राज 'दबंग गर्ल' ने बताया आज भी ताने मारते हैं सलमान खान 'द कपिल शर्मा शो' का प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल

The Kapil Sharma Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में इस बार खूब सारे धमाल के साथ ही नए-नए राज भी खुलने वाले हैं. दरअसल, इस बार 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और मशहूर रैपर बादशाह अपनी फिल्म 'खानदानी शफाखाना' के प्रमोशन के लिए आएंगे. शो के सेट पर सोनाक्षी और बादशाह ने कॉमेडी किंग के साथ न केवल ढेर सारी मस्ती की, बल्कि अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से भी बताए. 'द कपिल शर्मा शो' में आई सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि सलमान खान आज भी उनके डिनर इन्विटेशन का इंतेजार कर रहे हैं और इसके लिए वह उन्हें ताना भी मारते हैं. इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि वह इवेंट के दौरान सलमान खान से मिली थी और वहीं भाईजान ने उनको वजन घटाने के लिए कहा था.

'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में पहुंची सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और बादशाह की जोड़ी ने कपिल के साथ काफी मस्ती की. इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने कपिल शर्मा को बताया "मैं लैक्मे फैशन वीक में बतौर वॉलेंटियर गई थीं. वहां मेरी मुलाकात सलमान खान से हुई, जहां उन्होंने मुझसे छूटते ही कहा कि तुम वेट लूज करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें फिल्म में डालूंगा. इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि जब सलमान खान को पता चला कि वॉलेंटियर के लिए उन्हें पैसे दिए गये हैं तो उन्होंने सोनाक्षी से डिनर पर ले जाने की बात कही थी. हालांकि सोनाक्षी सिन्हा ने अभी तक सलमान खान को डिनर पर नहीं बुलाया है, जिसके लिए भाईजान आज भी उन्हें ताना मारते हैं.

इन सबके अलावा सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने कपिल शर्मा के शो में बताया कि उनकी पहली कमाई का चेक उनकी मम्मी ने फ्रेम करवाकर घर में लगवा लिया था. बता दें ये पहली बार नहीं है जब 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में कुछ नया धमाका होने वाला हो. कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो न केवल अपने कंटेंट के मामले में बेहतर होता है, बल्कि यह शो टीआरपी के रेस में भी हमेशा आगे रहता है. शो के दूसरे सदस्य यानी कीकू शारदा (Kiku Sharda), कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, भारती और चंदन प्रभाकर अपनी एक्टिंग और बातों से सबको हंसाते और खुश रखते हैं.



