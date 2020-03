FIR की चंद्रमुखी चौटाला ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- विश्वामित्र के खानदान की लड़की को पाकिस्तान... देखें Video

दिल्ली में हुई हिंसा (Delhi Clash) से जहां पूरा देश तनाव में भी वहीं, सेलेब्स भी नागरिकता संसोधन कानून (CAA) और एनआरसी (NRC) को लेकर हो रही इस हिंसा पर लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. हाल ही में फेमस कॉमेडी शो 'एफआईआर' की दबंग पुलिस अफसर 'चंद्रमुखी चौटाला' यानी कविता कौशिक (Kavita Kaushik) ने देश के मौजूदा हालातों को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद वह ट्विटर पर ट्रोल हो गई थीं. हालांकि अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो के जरिए ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है. कविता कौशिक का ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

I'm real, I'm full of the truth and the world is my stage ! Thanks for this wake up call paid bigoted twitter I'm motivated to stand by my people and speak fearlessly! Ab roz kutch aisa karungi ki tumhaari rooh tumse poochegi "who is she" pic.twitter.com/eN2F3AivYv