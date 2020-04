लॉकडाउन के बीच गांव में फंसी टीवी की मशहूर एक्ट्रेस, Video शेयर कर बोलीं- 'कबाड़ से जुगाड़...'

Stop criticising the government and our PM for his decisions and actions ...he is the true guardian of this country ...तो पार्टी-पार्टी बाद में खेल लेना अभी सब मिलकर देश की सोचो . . Note- Could anyone guide me on how to censor(add beep) swear words ...badly needed . P.S.- Pardon me for my swear language ,wrong pronunciation (eg- fair not fear) and grammer. . . #cometogether #unite #followgovernmentguidelines #togetherwecan #jaibharat #रामभरोसे.

A post shared by Ratan Raajputh (@ratanraajputh) on Mar 29, 2020 at 5:22am PDT