सड़क पर किताब बेच रहा यह शख्स निकला सिद्धार्थ शुक्ला का फैन, वीडियो हुआ वायरल

सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) जब से बिग बॉस (Bigg Boos) हाउस में आए हैं, उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. सिद्धार्थ शुक्ला के तेवर और अंदाज उनके फैन्स को खूब पसंद आ रहे हैं. टीवी एक्ट्रेस माही विज ने एक वीडियो अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया है जिसमें उनके पति और टेलीविजन एक्टर जय भानुशाली नजर आ रहे हैं और वे कार में बैठे हैं. उनके पास सड़क किनारे किताब बेचने वाला एक शख्स खड़ा है और जय भानुशाली उससे बात कर रहे हैं. जब जय को पता चलता है कि यह किताबें बेचने वाला सिद्धार्थ शुक्ला का फैन है तो वह उससे पूछते हैं कि वह सिद्धार्थ शुक्ला को क्यों पसंद करते हैं.

