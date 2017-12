Anushka Sharma के 'भाई' ने उड़ाई #Virushka की खिल्ली, बताई रिसेप्शन में न पहुंचने की वजह

A post shared by Nakuul Mehta (@nakuulmehta) on Dec 15, 2017 at 2:32am PST

Lot of speculation as to where is the #VirushkaReception today in Mumbai — Nivedita Basu (@niveditabasu) December 26, 2017

Won't be able to make it. Shooting at Mud for the new Manyavar campaign. Apologies! https://t.co/oa7ihtBYSr — Nakuul Mehta (@NakuulMehta) December 26, 2017

Promise to NOT wear a Sabya on

my wedding/birth day if you were to sign me as your brand ambassador @Manyavar_ ;-) — Nakuul Mehta (@NakuulMehta) December 26, 2017

सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, जिसके बारे में सोचकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. हाल ही में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी में टीवी एक्ट्रेस नकुल मेहता के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. दरअसल, यूट्यूब के किसी चैनल ने 'इश्कबाज' एक्टर नकुल मेहता को अनुष्का शर्मा का भाई बता दिया था. यह खबर तेजी से ट्विटर पर वायरल हुई और खुद नकुल ने इस बात का ऐलान किया कि उनका और अनुष्का शर्मा का कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने यह भी लिखा कि यदि अनुष्का उनकी बहन होती तो वह शादी में जरूर इटली जाते. वैसे, बात यही नहीं थमी आज भी लोग उन्हें अनुष्का का 'भाई' समझते हैं और उनकी रिसेप्शन पार्टी में न पहुंचने की वजह पूछते हैं.26 दिसंबर को विराट-अनुष्का का मुंबई में रिसेप्शन हुआ. एक ट्विटर यूजर ने इस बारे में लिखा, "विरुष्का का रिसेप्शन कहां होगा, इससे जुड़ी कई बातें सामने आ रही है." इसे री-ट्वीट करते हुए नकुल ने लिखा, "रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाऊंगा. मड आईलैंड में नए मान्यवर कैंपेन की शूटिंग में बिजी हूं."मालूम हो कि, शादी से ठीक पहले विराट-अनुष्का क्लोथिंग ब्रांड मान्यवर के ऐड में नजर आए थे, जो काफी हिट साबित हुआ. वहीं, शादी के पूरे फंक्शन्स में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने डिजाइनर सब्यासाची के कपड़े पहने. इसपर चुटली लेते हुए नकुल मेहता ने लिखा, "वादा करता हूं कि अपनी शादी या जन्मदिन पर सब्यासाची के आउटफिट नहीं पहनता. यदि मान्यवर मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनाता."बता दें, विराट और अनुष्का की शादी इटली में 11 दिसंबर को भारतीय रीति-रिवाजों के साथ हुई. हल्दी, मेंहदी, फेरे से लेकर रिसेप्शन तक जोड़े ने जाने-माने डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के डिजाइन किए हुए आउटफिट पहने थे. इटली में गुपचुप शादी के बाद नई दिल्ली में 21 दिसंबर और मुंबई में 26 दिसंबर को विरुष्का की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी रखी गई.