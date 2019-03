'सुपर डांसर चैप्टर 3' में WWE के रेसलर ने किया धमाकेदार डांस, शिल्पा शेट्टी के साथ ली सेल्फी - देखें Video

सोनी इंटरटेनमेंट पर आने वाला डांस शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) पर इस बार खूब धमाल मचने वाला है. इस शो के आने वाले एपिसोड में एक तरफ बॉलीवुड के जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) नजर आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) में WWE के सुपरस्टार्स नजर आएंगे. इस शो में जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) और WWE के सुपरस्टार्स जलवा बिखेरते नजर आएंगे. इस शो में WWE के सुपरस्टार्स कोफी किंगस्टन (Kofi Kingston), बिग ई (Big E), जेवियर वुड्स (Xavier Woods) WWE के प्रचार के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के साथ फोटों भी खींचवाई.

डांस शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) पर जब प्रतिभागी सक्षम वर्मा और तेजस वर्मा की मम्मियां आर्म रेसलिंग प्रतियेगिता आयोजित कर रही थीं, तभी WWE के सुपरस्टार्स स्टेज पर आए और बोले यहां 'नो फाइटिंग, यहां सिर्फ डांसिंग'. यह तीनों फाइटर अपने डांस के लिए भी जाने जाते हैं. और इस शो पर उन्होंने 'तेरे नाल विसल बजा' पर डांस भी किया. तीनों रेसलरों के साथ शो के होस्ट रित्विक धनजानी ने खूब मस्ती की.

SAKSHAM & RUPSA are equal parts adorable and epic! Catch this super amazing performance of the duo on #SuperDancerChapter3 with Jackie Shroff, this Sat-Sun at 8 PM. @bindasbhidu@TheShilpaShetty@geetakapur@basuanurag@rithvik_RD@Pparitosh1pic.twitter.com/oDYgWUyr8A