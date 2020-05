एंडी मरे इस तारीख को चैरेटी टूर्नामेंट के जरिए करेंगे कोर्ट पर वापसी

पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी एंडी मरे अपनी चोट से उबरने के बाद जून के महीने में कोर्ट पर वापसी करेंगे. इस टूर्नामेंट का आयोजन उनके भाई जैमी मरे कर रहे है जिसका मकसद ब्रिटेन के ‘नेशनल हेल्थ सर्विस'के लिए राहत कोष जमा करना है. इस टूर्नामेंट का नाम ‘श्रोडर्स बैटल ऑफ द ब्रिट्स' है जिसे दर्शकों के बिना खेला जाएगा.

The latest comeback of Andy Murray is likely to take place behind closed doors next month at a British event organised by his brother Jamie. And there is also growing optimism that the US Open and French Open will go ahead later this year, https://t.co/aAQXG8FOVy