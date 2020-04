राफेल नडाल इंस्टाग्राम पर फेडरर के साथ आना चाहते थे LIVE, देर तक की कोशिश, तो एंडी मरे ने यूं किया ट्रोल- Video

कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) के पूरी दुनिया के खेल गतिविधियों को रोक दिया गया है. ऐसे में खिलाड़ी घर पर रहकर परिवार वालों के साथ समय बिता रहे हैं. इसके साथ-साथ खिलाड़ी इंस्टाग्राम और ट्विटर पर एक्टिव रहकर अपने मन को बहलाने की कोशिश भी कर रहे हैं. इसी बीच 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्विट्रजलैंड के रोजर फेडरर (Roger Federer) और 19 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल (Rafa Nadal) ने एक दूसरे से इंस्टाग्राम लाइव के जरिए बातचीत की. इस लाइव बातचीत से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खिंचा और सोशल मीडिया पर इसकी काफी बात हुई. दरअसल राफेल नडाल इंस्टाग्राम पर लाइव आ तो जरूर गए लेकिन रोजर फेडरर को लाइव सत्र में जोड़ने के लिए काफी देर तक कोशिश करते रहे. राफेल के असफल प्रयास को देखकर दिग्गज टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे (Andy Murray) ने ट्रोल करते हुए कमेंट भी किया औऱ लिखा, ये कमाल है, 52 फेंच ओपन जीत सकते हैं लेकिन इंस्टाग्राम को अच्छी तरह से नहीं चला सकते हैं.

For all the #Fedal fans...



When @rogerfederer made it on to @RafaelNadal's Instagram Live! pic.twitter.com/e6NGrmicYb