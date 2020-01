Australia Open: राफेल नडाल दूसरे दौर में, शारापोवा की पहले ही दौर में छुट्टी

वर्ल्ड नम्बर-1 स्पेन के राफेल नडाल (Rafael Nadal) मंगलवार को आसान जीत के साथ यहां जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं. नडाल ने दुनिया के 73वें रैंक्ड खिलाड़ी बोलीविया के हुगो डेलिएन को सीधे सेट में 6-2, 6-3, 6-0 से हराया. यह मैच दो घंटे दो मिनट चला. नडाल के अलावा स्विट्जरलैंड के स्टानसिलास वॉवरिंका, ऑस्ट्रिया के डोमीनिक थीम, इटली के फेबियो फोगनीनी, स्पेन के फर्नांडो वर्दास्को, क्रोएशिया के मारिन सिलिच और कनाडा के मिलोस राओनिक भी पहले दौर की बाधा पार करने में सफल रहे हैं. वहीं, महिला वर्ग में पूर्व चैंपियन मारिया शारापोवा (Maria Sharapova) को पहले ही दौर में मंगलवार को हार का सामना करना पड़ा.

