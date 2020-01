Australian Open 2020: भारत के दिविज शरण डबल्स के दूसरे, तो जोकोविच सिंगिल्स के तीसरे दौर में

भारत के द्विज शरण बुधवार को यहां जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल मुकाबलों के दूसरे राउंड में पहुंच गए. द्विज इस साल इस इवेंट में न्यूजीलैंड के अर्टेम सिताक के साथ खेल रहे हैं. सिताक और द्विज ने पहले राउंड में पाब्लो कारेनो बुस्ता और जोआओ सौसा को हराया. द्विज और सिताक ने एक घंटे 28 मिनट तक चले मुकाबले में अपने से नीचे रैंकिंग के जोड़ीदारों के खिलाफ 6-4, 7-5 से जीत हासिल की. वहीं, अन्य मुकाबलों में दिग्गज नोवाक जोकोविच पूर्व चैंपियन नाओमी ओसाका ने तीसरे दौर में जगह बना ली है.

Just in: Divij Sharan/Artem Sitak move into 2nd round of Australian Open with 6-4, 7-5 win over Busta/Sousa #AusOpen pic.twitter.com/l139MkT311

मौजूदा चैम्पियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच की बात करें, तो उन्होंने आसान जीत के साथ साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंच गए. जोकोविच ने 95 मिनट तक चले दूसरे दौर के मुकाबले में वाइल्डकार्ड से एंट्री पाने वाले जापान के तातसुमा एटो को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया. अगले दौर में जोकोविच का सामना जापान के एक अन्य खिलाड़ी योशिहितो निशियोका से होगा, जोकोविच ने अपने करियर की 901वीं जीत के साथ बीते 14 साल में 13वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में जगह बनाई है.

#DivijSharan and his partner Artem Sitak progressed to the second round of the #AustralianOpen men's doubles event after beating Pablo Carreno Busta and Joao Sousa#AusOpenpic.twitter.com/bCHujE9OaS