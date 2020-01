Australian Open: बेलिंडा बेनिकक और कैरोलिना प्लिस्कोवा तीसरे दौर में पहुंचीं

स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा, स्विटजरलैंड की बेलिंडा बेंकिक और चेक गणराज्य की कैरोलीना प्लिसकोवा यहां जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल वर्ग के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं. मुगुरुजा ने गुरुवार को खेले गए अपने दूसरे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की अज्ला टैमजानोविच को 6-3, 3-6, 6-3 से हराया. यह मैच दो घंटे 21 मिनट चला. दूसरी ओर, टूर्नामेंट की दूसरी सीड प्लिसकोवा ने जर्मनी की लाउरा सेगमंड को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराया. यह मैच एक घंटा 26 मिनट चला. वहीं, पुरुष वर्ग में स्थानीय स्टार निक किर्गियोस ने कड़े मुकाबले में जीत के साथ तीसरे दौर में जगह बनाई, लेकिन टूर्नामेंट में प्रदूषित वर्षा के रूप में नई चुनौती आई, जिसके कारण कोर्ट कीचड़ में खेलने के योग्य नहीं रहे. सफाई के दौर और विलंब के एक दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के किर्गियोस ने चार सेट में फ्रांस के जाइल्स सिमोन को हराया जबकि महिला एकल में विंबलडन चैंपियन सिमोना हालेप ने ब्रिटेन की हैरियर डार्ट को हराया. जंगलों में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए धनराशि जुटाने के प्रयास में अहम भूमिका निभाने के कारण लोकप्रिय हुए किर्गियोस ने चार सेट में 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 से जीत दर्ज की. इस जीत ने किर्गियोस ने चौथे दौर में रफेल नडाल के साथ संभावित मुकाबले की ओर कदम बढ़ाए

