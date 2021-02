Australian Open: सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूटा, सेमीफाइनल में ओसाका ने हराया

इससे उन्होंने अपने विजय अभियान को 20 मैचों तक भी पहुंचा दिया है. जापान की तीसरी वरीयता प्राप्त ओसाका ने पिछले साल भी यूएस ओपन का खिताब जीता था जबकि 2019 में वह आस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन बनी थी.

Australian Open: 22 साल के स्टेफानोस सितसिपास ने किया करिश्मा, क्वार्टर फाइनल में हारे राफेल नडाल

वह शनिवार को होने वाले फाइनल में अमेरिका की 22वीं वरीय जेनिफर ब्राडी और चेक गणराज्य की 25वीं वरीय कारोलिना मुचोवा के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से भिड़ेगी. गुरुवार को रॉड लेवर एरेना में दर्शकों की वापसी हुई. उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पांच दिन तक स्टेडियम में आने से रोका गया था. सेरेना और ओसाका का मैच देखने के लिये 7000 लोगों को अनुमति दी गयी जो कि स्टेडियम की क्षमता के आधी है.

इस हार्डकोर्ट टूर्नामेंट में यह सबसे गर्म दिनों में से एक था. तापमान 30 डिग्री पर पहुंच गया था और ऐसे में ओसाका की शुरुआत अच्छी नहीं रही. उन्होंने गलतियां की जिससे सेरेना पहले सेट में 2-0 से आगे हो गयी। ओसाका के एक और डबल फाल्ट से सेरेना के पास ब्रेक प्वाइंट लेकर 3-0 की बढ़त बनाने का मौका था लेकिन वह चूक गयी और इसके बाद जापानी खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

