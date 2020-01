AUSTRALIAN OPEN: निक किर्गियोस चौथे दौर में पहुंचे, अब राफेल नडाल से होगा मुकाबला, अन्य मैचों के बारे में भी जानें

निक किर्जियोस ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है. इसके लिए हालांकि उन्हें शनिवार को मेलबर्न ऐरना पर तीसरे राउंड में रूस के कारेन खाचानोव के खिलाफ पांच सेटों तक पसीना बहाना पड़ा. स्थानीय खिलाड़ी किर्जियोस ने अंतत: यह मैच 6-2, 7-6 (7-5), 6-7 (6-8), 6-7 (7-9), 7-6 (10-8) से अपने नाम किया. मैच चार घंटे 25 मिनट तक चला. साथ ही, जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव और स्विटजरलैंड के स्टेनिसलास वावरिंका ने भी शनिवार को तीसरे राउंड के अपने-अपने मुकाबले जीतकर यहां जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में पहुंच गए.

KYRGIOS WINS! ???????? @NickKyrgios will play @RafaelNadal in the #AusOpen 4R after defeating Khachanov 6-2 7-6 6-7 6-7 7-6! pic.twitter.com/DO1QH63DrP

वहीं, महिला वर्ग में पोलैंड की इगा स्वाइटेक ने क्रोएशिया की डोना वेकिक को सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराकर यहां जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन के चौथे में प्रवेश कर लिया. 2018 में विंबलडन का खिताब जीतने वाली स्वाइटेक चौथे राउंड में अब 28वीं सीड एस्तोनिया की एनीट कोंटावीट से भिड़ेंगी. कोंटावीट ने अपने तीसरे दौर में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनिकक को मात दी. अन्य मुकाबलों में स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा ने पांचवीं सीड यूक्रेन की येलिना स्वेतोलिना को एक घंटे सात मिनट तक चले मुकाबले में 6-1 6-2 से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई. मुगुरुजा इस टूर्नामेंट में पांचवीं बार चौथे राउंड में पहुंची है.

